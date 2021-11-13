В салоне кровь, нож и водка: СК разыскивает водителя брошенной машины в рязанских полях

Мужчина покинул машину, думая, что находится недалеко от своего дома в Ульяновской области. Сейчас его ищут СК и полиция.

В Шиловском районе разыскивают 52-летнего жителя Ульяновской области, машину которого обнаружили застрявшей в канаве утром 12 ноября недалеко от села Сасыкино. Об этом «КП-Рязань» сообщили в Следственном комитете.

Автомобиль Datsun с 73-м регионом находился в чистом поле на проселочной дороге. В салоне следователи обнаружили кровь на месте водителя, открытую банку свиной тушенки, нож и стаканы с водкой. На заднем сиденье валялся мобильный телефон мужчины. Последние звонки были родным и знакомым…

Выяснилось, что 6 ноября в районе 23:00 мужчина выехал из города Раменское Московской области к себе домой в Ульяновскую область. Выехал, но домой не приехал.

— Дочь его поясняет, что звонил отец 7 ноября, сказал: «Я уже возле дома, но застрял возле элеватора. Скажи матери, что я уже приехал», — рассказывает руководитель Шиловского МСО СУ СК России по Рязанской области Алексей Минашкин. — Тут же после звонка дочери, он перезванивает своему знакомому, у которого есть трактор, и тоже говорит: «Я застрял возле элеватора, давай ко мне, вытащи меня». А мы когда осмотр машины делали, видели, что сзади был пристроен буксировочный трос, причем новый, ранее не использовался. Но каких-либо следов транспорта рядом нет.

Во время доследственной проверки следователи выяснили, что у пропавшего мужчины были проблемы с алкоголем. Когда он выпивал, то начинались проблемы с головой – начинал чудить, бывали моменты, когда дезориентировался, мог уйти в другую сторону, и потом его долго искали.

— Одна из версий, по дороге мужчина решил выпить, заехал не туда, но решил, что уже доехал до дома, — предполагает Алексей Минашкин. — Что касается крови в салоне, то, скорее всего, он ударился, когда попал в канаву. Удар был сильный, канава глубокая… Возможно, носом ударился. На ноже, которым он открывал тушенку, салфетках – были только его следы, и не похоже, что это криминал. Плюс перезвоны с родственниками, когда он утверждал, что уже возле дома. В любом случае, категорично ничего сказать нельзя, отрабатываются и другие версии. Доследственная проверка продолжается.

В настоящее время следователи, полиция и волонтеры продолжают поисковые мероприятия. От места, где застряла машина до ближайшего водоема буквально метров двести – это огромное озеро, где разводят карпов и толстолобиков. И сторож, который там работает, говорил следователям, что слышал, как в районе обеда 7 ноября проехал автомобиль, потом был звук буксующей машины… Местность там глухая, ездят люди редко.

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