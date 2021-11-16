В Шиловском районе нашли водителя брошенной машины с кровью в салоне

Водителя брошенной машины с кровью в салоне в Шиловском районе нашли мертвым.

Днем 16 ноября в Шиловском районе обнаружили труп 52-летнего жителя Ульяновской области – владельца брошенной в рязанских полях машины. Об этом «КП-Рязань» сообщили в Следственном комитете.

По предварительным данным, тело мужчины всплыло в одном из каналов (ручьев) дренажной системы рыбхоза «Борьба» с глубины более двух метров.

— Видимых следов криминального характера на теле не обнаружено, но доследственная проверка по данному факту продолжается, — подчеркнул руководитель Шиловского МСО СУ СК России по Рязанской области Алексей Минашкин. — Можно отметить, что от своей машины мужчина удалился примрено на полтора километра.

Ранее сообщалось, что утром 12 ноября недалеко от села Сасыкино Шиловского района обнаружили автомобиль Datsun с 73-м регионом. В салоне следователи нашли кровь на месте водителя, открытую банку свиной тушенки, нож и стаканы с водкой. На заднем сиденье валялся мобильный телефон мужчины. Последние звонки были родным и знакомым (читать подробнее).

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