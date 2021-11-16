Прокуратуре не удалось добиться изменения приговора бывшему мэру Рыбного

Рязанский областной суд рассмотрел апелляцию прокуратуры на приговор бывшему главе администрации города Рыбное Михаилу Панфилову. Заседание состоялось 15 ноября, сообщает пресс-служба суда.

Панфилов признан виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Он получил трехкомнатную квартиру в Рыбном по договору социального найма, который заключил сам с собой. Перед этим Панфилов издал постановление, исключив квартиру из категории специализированного жилищного фонда.

Уже будучи пойманным за руку, Панфилов до возбуждения уголовного дела успел свой договор расторгнуть и вернуть квартиру в спецжилфонд. Это обстоятельства при назначении наказания признали смягчающим.

В итоге Панфилов отделался штрафом 50 тыс. рублей. Прокуратура, в свою очередь, запросила 2 года колонии условно, но вышестоящая инстанция оставила приговор Рыбновского районного суда без изменения.