Прокуратура запросила для экс-мэра Рыбного два года колонии условно

Михаил Панфилов признан виновным в превышении должностных полномочий, но отделался штрафом.

Вместо штрафа обвинитель запросил для бывшего главы администрации города Рыбное Михаила Панфилова два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Об этом «КП-Рязань» сообщили в пресс-службе прокуратуры Рязанской области.

В прокуратуре уточнили, что апелляционное представление для пересмотра приговора направлено в Рязанский областной суд 30 сентября. Ранее Рыбновский районный суд наказал Панфилова штрафом 50 тыс. рублей.

Михаил Панфилов признан виновным в превышении должностных полномочий. Он получил трехкомнатную служебную квартиру в Рыбном, затем исключил жилье из категории специализированного жилищного фонда и незаконно, не будучи нуждающимся, заключил сам с собой договор социального найма.

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