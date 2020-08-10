Дело экс-мэра города Рыбное передали в суд

Михаил Панфилов так и не признал вину.

Следователи Рязанского МСО завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего главы администрации города Рыбное, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.

По версии следствия, в декабре 2015 года мэр города получил трехкомнатную служебную квартиру в Рыбном.

Несмотря на то, что «оформление квартиры по договору социального найма предоставляет более широкий перечень прав на неопределенный срок даже в случае смены места работы», чиновник через год своим постановлением исключил жилье из категории специализированного жилищного фонда.

После этого он сам с собой заключил договор социального найма этой квартиры, не являясь при этом нуждающимся. Как заключил? С одной стороны – он в качестве мэра, с другой стороны – он же, но в качестве гражданина.

Впрочем, свою вину теперь уже бывший чиновник так и не признал.

В настоящее время прокурор подписал обвинительное заключение. В скором времени судьбу бывшего мэра будет решать суд.

Напомним, в июне 2019 года Совет депутатов Рыбновского городского поселения удовлетворил просьбу главы Михаила Панфилова о досрочном сложении полномочий главы администрации города. Спустя несколько дней Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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