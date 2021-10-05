Прокуратура добивается пересмотра приговора экс-главе Рыбного Панфилову

Прокуратура посчитала приговор Михаилу Панфилову несправедливым.

Прокуратура не удовлетворилась исходом уголовного дела против бывшего главы администрации города Рыбное Михаила Панфилова. 1 октября государственный обвинитель подал апелляцию на приговор Рыбновского районного суда.

Панфилов признан виновным в превышении должностных полномочий. Его наказали штрафом в размере 50 тыс. рублей. При этом санкции части 1 статьи 286 УК предусматривают:

- штраф до 80 тыс. рублей либо в размере зарплаты за период от одного года до двух лет;

- лишение права занимать определенные должности на срок до пяти лет;

- до четырех лет принудительных работ;

- до шести месяцев ареста;

- до четырех лет лишения свободы.

Суть преступления Панфилова состоит в том, что он сам себе выписал по договору социального найма трехкомнатную квартиру, не имея такого права. Договор он заключил сам с собой, предварительно исключив жилье из категории специализированного жилищного фонда (подробнее).

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