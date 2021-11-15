Арбитражный суд не стал рассматривать иски завода «Техно» и «Русской кожи»

В октябре 2021 года Приокское управление Росприроднадзора вынесло постановления по делам об административном правонарушении в отношении АО «Русская кожа» и завода «Техно». Кожзавод был привлечен к административной ответственности за несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятия и за нарушение правил охраны атмосферного воздуха. Завод «Техно» по данным Росприроднадзора, нарушил КоАП по статьям о сокрытии или искажении экологической информации, за что также был привлечен к административной ответственности. Суммы штрафов – 20 тысяч рублей.

Но даже с такими смешными штрафами предприятия не согласились и решили через суд отменить их. Арбитражный суд Рязанской области вернул заявителям иски, поскольку, по мнению судьи, данные дела должны рассматриваться в судах общей юрисдикции, а не в арбитражном суде: обжалуемые решения непосредственно не связаны с деятельностью заводов, а речь идет о несоблюдении норм действующего законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования, сообщает Vidsboku.

Проверки Росприроднадзора на кожзаводе и заводе «Техно» проходили после массовых жалоб на выбросы в Рязани.