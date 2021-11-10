Руководители рязанских ТЦ подписали обращение о QR-кодах в адрес губернатора

Так выглядел ТРЦ "Премьер" днем воскресенья после введения QR-кодов.

Руководители крупных торговых центров в Рязани подписали коллективное письмо в адрес губернатора Николая Любимова по поводу коронавирусных ограничений. Среди них ТРЦ «М5 Молл», ТД «Барс», ТЦ «Рязанский», ТРЦ «Премьер», ТЦ «Декатлон», ТРЦ «Круиз», ТРЦ «Малина», ТРЦ «Виктория Плаза», ТЦ «Атрон-Сити» и гипермаркет «Глобус».

В обращении сказано, что число посетителей снизилось вплоть до 90%. «Искреннее недоумение» у представителей ТЦ, по их собственным словам вызывает тот факт, что введение QR-кодов лишь перераспределило людей по другим торговым организациям, заставив больше передвигаться. А это, по их же мнению, не снизило, а даже увеличило риски заболеть. Авторы считают, что крупные торговые центры – это место с меньшей концентрацией людей, чем небольшие магазины или заведения общепита.

«Сотни предпринимателей и собственники торговых центров практически полностью лишились выручки, теряя каждую неделю ограничений более 100 млн рублей», - написали участники бизнес-сообщества.

Они также обратили внимание на спонтанность введения QR-кодов, из-за чего никто не успел подготовиться – перераспределить товар, отказаться от ранее заказанных продуктов и т.д.

Представители торговых центров попросили у губернатора встречу с ними, чтобы обсудить действующие ограничения и меры государственной поддержки.

Напомним, предпринимателями, работающими в сфере общественного питания и услуг, которые ранее тоже обратились к Николаю Любимову, заинтересовалась полиция.