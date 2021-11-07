В Рязани и области сократят работу кафе и ресторанов до 21 часа

Николай Любимов заявил о сокращении режима работы общепита до 21 часа.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В ближайшее время в Рязани и области могут ввести дополнительные ограничения в связи с распространением коронавируса. Об этом заявил губернатор Николай Любимов на встрече с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко.
Глава региона посетовал, что если в крупных торговых центрах строго соблюдают ограничения, то в небольших магазинах, как и в общественном транспорте, этого нет.
«Мы будем продолжать кампанию по привлечению людей к вакцинации, в том числе за счет внедрения QR-кодов, - заявил Любимов. - На крупных предприятиях тоже будем требовать соблюдения ограничений. Руководители должны понимать свою ответственность. Кроме того, сократится режим работы общепита – до 21 часа».
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