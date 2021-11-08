Полиция проверяет рязанских рестораторов на публично-массовое мероприятие

Полиция считает, что в видеоролике обращения рязанских рестораторов к губернатору Николаю Любимову запечатлено скопление людей. Об этом «КП-Рязань» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

- Проводится проверка публикации видеоролика, размещенного в сети интернет, на котором запечатлено скопление людей на одной из центральной улиц города Рязани. По результатам проверки будет дана правовая оценка, является ли мероприятие публично-массовым, - сообщили в полиции.

Напомним, ранее участники видеоролика рассказали, что их приглашают на беседу в полицию. Рестораторы сообщили, что участковых интересовало, кто именно предложил записать обращение.

7 ноября рязанские предприниматели, работающие в сфере общественного питания и сфере обслуживания, записали обращение к Николаю Любимову. В нем они назвали предложение ограничить работу общепита до 21 часа «противоречащим здравой логике».