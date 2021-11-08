Рязанских рестораторов, записавших обращение к губернатору, приглашают в полицию

Представителей рязанского общепита, записавших видеообращение к губернатору Николаю Любимову, приглашают в полицию. Об этом «КП-Рязань» рассказали участники ролика.

В частности, сотрудников интересует, кто именно предложил записать видео, а также, что такое АКРК (Ассоциация кулинаров рязанского края - ред.). Как поняли из телефонного разговора наши собеседники, звонили им участковые. Причем к кому-то они готовы приехать сами, а кого-то пригласили на беседу в опорный пункт.

Напомним, что рязанские предприниматели, работающие в сфере общественного питания и сфере обслуживания, записали обращение к Николаю Любимову. В нем они назвали предложение ограничить работу общепита до 21 часа, «противоречащим здравой логике».