Представители рязанского общепита записали обращение к губернатору

Рязанские предприниматели, работающие в сфере общественного питания и сфере обслуживания, записали обращение к губернатору Николаю Любимову. Они потребовали отмены ограничений по количеству посадочных мест и по времени работы заведений. Пока что разрешено работать до 23:00, но появилась информация о возможном сокращении этого времени до 21:00.

Предприниматели считают, чтобы ограничения должны быть «четкими и понятными».

«Если нами используются QR-кода, то, соответственно, зоны, куда граждане попадают с QR-кодами считаются безковидными. Тогда зачем вводить ограничения по времени?», - прозвучал на видео резонный вопрос властям.

Затем предприниматели еще раз подчеркнули, что не понимают, каким образом ограничение по времени может быть связано с использованием QR-кодов.

«Все мы исполняли и исполняем» распоряжения губернатора. Мы все хотим побороть COVID-19, однако действия, которые сейчас происходят, совершенно противоречат здравой логике», - озвучил мнение многих представитель бизнес-сообщества.