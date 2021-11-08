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Общество8 ноября 2021 15:33

Рязанские власти напомнили об обязательной вакцинации до 1 декабря 2021 года

Ранее Роспотребнадзор обязал пройти вакцинацию 80% работников социальных сфер
Источник:kp.ru
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Десятки организаций и предприятий до 1 ноября должны были в обязательном порядке привить 80% своих сотрудников, а до 1 декабря они должны пройти полный цикл вакцинации, напоминает правительство Рязанской области.

Среди организаций, сотрудники которых должны пройти обязательную вакцинацию – предприятия торговли, общепита, производства продуктов питания, образования, системы здравоохранения, транспорта и других (полный список).

Ранее в региональном правительстве рассказали о ходе вакцинации в Рязанской области по состоянию на 8 ноября.

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