Рязанские власти напомнили об обязательной вакцинации до 1 декабря 2021 года

Десятки организаций и предприятий до 1 ноября должны были в обязательном порядке привить 80% своих сотрудников, а до 1 декабря они должны пройти полный цикл вакцинации, напоминает правительство Рязанской области.

Среди организаций, сотрудники которых должны пройти обязательную вакцинацию – предприятия торговли, общепита, производства продуктов питания, образования, системы здравоохранения, транспорта и других (полный список).

Ранее в региональном правительстве рассказали о ходе вакцинации в Рязанской области по состоянию на 8 ноября.

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