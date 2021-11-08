Первый компонент вакцины в Рязанской области получили 411 тысяч человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

По состоянию на 8 ноября в Рязанской области первым компонентом вакцинировались 411 тысяч человек, повторную вакцинацию прошли 52,1 тысячи. В этом заверили общественность чиновники областного правительства.

В течение нерабочей недели с 1 по 7 ноября прививки сделали 277 тысяч человек, и 10 тысяч получили второй компонент вакцины. Более 4 тысяч рязанцев прошли повторную вакцинацию.

Ранее губернатор Николай Любимов подписал приказ о продлении коронавирусных ограничений в Рязанской области до 15 ноября, при этом нерабочие дни продлевать не стал. Губернатор надеется, что и после окончания нерабочих дней люди продолжат вакцинироваться также активно.

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