В Рязани продлили запрет на работу кафе и ресторанов в торговых центрах

В Рязани и области продлили запрет на работу кафе и других точек общественного питания в торгово-развлекательных центрах. Соответствующее распоряжение 3 ноября подписал губернатор Рязанской области Николай Любимов. Действует указанный запрет до 15 ноября включительно.

Кроме того, до 15 ноября в Рязанской области продлили посещение только по QR-кодам торговых центров, музеев, кинотеатров и прочих учреждений культуры, а также фитнес-центров, саун, бань и салонов красоты (их ввели в этот пункт последним распоряжением).

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