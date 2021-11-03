Губернатор усилил коронавирусные ограничения в Рязанской области

Губернатор Николай Любимов внес изменения в распоряжение о коронавирусных ограничениях в Рязанской области. Документ подписан и опубликован 3 ноября, а вступит в силу он с 8 ноября.

“Согласно распоряжению в регионе не будут продлены нерабочие дни, введенные с 30 октября по 7 ноября, а также школьные каникулы, объявленные на это время”, - пояснили в оперативной группе.

Что касается ограничений, то они продолжат действовать минимум до 15 ноября. К списку мест, в которые нельзя попасть без QR-кода о пройденной вакцинации, добавят салоны красоты - наряду с учреждениями культуры, спорта, общественного питания, банями, саунами, торговыми центрами. Напомним, предъявлять QR-кода или же справку о перенесенной не раньше 6 месяцев назад болезни просят вместе с паспортом.

До 15 ноября продлевается запрет на зрелищно-развлекательную деятельность, как и на работу предприятий общественного питания в торговых центрах (кроме работы на вынос). Аквапарки тоже останутся под запретом.

Учреждения дополнительного образования по-прежнему работать не будут, но исключение сделают для членов сборных команд Рязанской области.

Также изменения коснуться порядка работы МФЦ. К списку очных услуг, которые можно получить в отделениях по Рязанской области, добавятся восстановление, регистрация и подтверждение учетной записи граждан на портале «Госуслуги».