Власти Рязанской области ужесточили и продлили COVID-ограничения

Фото из архива "КП".

28 октября Правительство Рязанской области опубликовало информацию об усилении мер по противодействию коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Николай Любимов.

С 30 октября по 15 ноября включительно в регионе запрещено посещение несовершеннолетними без родителей (или законных представителей) торговых центров и мест общественного питания. Сами рестораны и кафе при этом в обязательном порядке должны быть закрыты с 23.00 до 6.00. В торговых центрах точки общепита смогут работать только на вынос.

С субботы вступает полный запрет на зрелищно-развлекательную деятельность. Останавливается работа аквапарков, детских развлекательных комплексов, игровых комнат и городков в торговых центрах.

QR-код потребуется для доступа в учреждения культуры, спорта и общественного питания, также в этот список добавлены бани, сауны, торговые и торгово-развлекательные центры. Попасть в эти учреждений можно будет, предъявив QR-код, присвоенный при вакцинации, или же справку о перенесенной не позднее шести месяцев назад болезни. Также возможен вариант с документов о медицинских противопоказаниях к прививке, но выглядит он совсем маловероятным – поскольку потребует еще и отрицательный ПЦР-тест. Принадлежность справок и QR-кодов необходимо будет подтвердить документом, удостоверяющим личность.

Возраст обязательной самоизоляции для неработающий граждан снижается с 65 до 60 лет – для работающих эта мера носит рекомендательный характер. При этом люди данной возрастной категории, получившие вакцину, самоизолироваться не обязаны.

Также власти обещают усилить текущую дезинфекцию в местах массового пребывания людей.

Полная версия распоряжения доступна по ссылке.

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