Кто не привился - сами виноваты: в Рязанской области вводят QR-коды для жителей

С субботы на входе в кафе или ресторан вас обязаны попросить предъявить QR-код и паспорт. Фото: Иван МАКЕЕВ

С субботы, 30 октября, в Рязанской области официально вводят систему QR-кодов. Распоряжение, подписанное губернатором Николаем Любимовым, опубликовали в пятницу, 22 октября. О том, чем это грозит обычным рязанцам, с одной стороны, и целым сферам бизнеса - с другой, разбиралась «КП-Рязань».

Работаем, но не для всех

Уже к концу недели без предъявления QR-кодов о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании (при условии, что с момента выздоровления не прошло более шести месяцев) совершеннолетние рязанцы не смогут попасть в кинотеатры, театры, цирк, музеи, библиотеки, концертные залы, фитнес-центры, бассейны, рестораны, кафе и другие заведения общепита. При этом помимо самого QR-кода посетителям необходимо иметь при себе любой документ удостоверяющий личность.

Исключения сделали лишь для столовых по месту работы при отсутствии доступа туда иных посетителей. QR-коды не станут требовать с детей младше 18 лет, однако их больше не будут допускать в спортивные организации. Школьникам до 7 ноября продлевают каникулы, а в детских садах будут работать только дежурные группы.

Смерть и болезни никто не отменял

Рождения, смерти и болезни не зависят от того, введен карантин или нет. Поэтому МФЦ, несмотря на ограничения, все же будут выдавать готовые документы, регистрировать смерти и рождения. А вот поликлиники и частные медицинские центры сохраняют обычный режим, но при условии строгого соблюдения всех противоэпидемических мер.

- Для пациентов мы будем работать по обычному графику. Ведь люди страдают не только от коронавируса. У кого-то давление, другим надо к лору или хирургу. Ситуации бывают разные, и медицинская помощь людям нужна всегда. Весной, когда продлевали майские праздники, мы тоже работали, как обычно, и в этот раз будет точно так же, - пояснили «КП-Рязань» в поликлинике №2.

Но не во всех медицинских учреждениях так уверенно отвечают на вопросы пациентов по поводу объявленных президентом выходных. Так, в регистратуре поликлиники №12 сообщили, что еще не получали распоряжений от руководства и что все должно стать известно лишь к пятнице.

Однако если внимательно вчитаться в распоряжение губернатора, то там четко написано: «обеспечить работу поликлиник в режиме планового приема пациентов при условии соблюдения требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Кажется, никаких других толкований быть не должно.

Торговые центры будут работать в обычном режиме, но на фудкорте и в кинотеатре придется показать QR-код. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Делать прически и открывать счета можно

Заметим, что в распоряжение главы региона не попали салоны красоты, парикмахерские и маникюрные салоны. А значит, их деятельность в нерабочие дни ничем не ограничена, а у посетителей не спросят даже QR-кодов. То же самое касается и банковской сферы. Финансовые организации будут работать по традиционному расписанию за исключением праздничных дней 4 и 5 ноября.

Не распространяются внезапные каникулы и на сотрудников службы судебных приставов, полицию и некоторые другие силовые ведомства. А вот в прокуратуре на рабочем месте будет лишь дежурный прокурор, тем не менее, в случае необходимости граждане могут прийти в ведомство и получить всестороннюю помощь.

«Один МРОТ на сотрудника - это смешно»

Как и во время локдауна весны 2020 года, наибольший ущерб от введенных ограничительных мер, судя по всему, понесут заведения общепита, фитнес-центры и кинотеатры. Ведь если библиотеки, театры, музеи (за исключением частных) и спортивные комплексы являются организациями государственными, которые в любом случае не пропадут, то ресторанный бизнес, кинотеатры и индустрия здорового образа жизни находятся в частных руках и от потери значительной части клиентов обязательно понесут убытки.

- У нас клиентоориентированный бизнес, поэтому тем нашим посетителям, у которых нет QR-кодов, мы предложим заморозить абонементы, - сообщили нам в фитнес-центре ARTA GYM. - Мы всегда идем навстречу людям, которые по какой-то причине не могут нас посещать и предупреждают об этом заранее. Так будет и в этот раз.

- Естественно, что мы понесем потери. Ведь как бы то ни было, а поток посетителей у нас уменьшится в разы, - поделился с «КП-Рязань» Иван, владелец одного из рязанских кафе. - Еще для меня абсолютно непонятно, почему власти опять все это делают за наш счет? Вы уж меня извините, но обещанный в качестве поддержки один МРОТ на сотрудника - это смешно. Мы теряем выручку, а вот обязательные платежи для нас никто не отменял. Ведь бизнес, как и раньше, должен вносить аренду, обслуживать кредиты и платить своим сотрудникам. Как все это решать мы пока не знаем, но на государство рассчитывать точно не будем.

Кому государство поможет?

Однако предприятиям, которые работают в спортивных отраслях, гостиничном бизнесе, общепите, сфере дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений, государство все-таки готово помочь. Так, правительство РФ предложило следующие меры поддержки:

- предприниматели смогут получить едино-временную выплату в размере МРОТ на каждого занятого (минимальный размер оплаты труда в России составляет 12 792 рубля);

- возобновится программа кредитной поддержки бизнеса, которая действовала с марта по июль 2021 года;

- выплаты бизнесу в сфере услуг в связи с мерами по коронавирусу будут проводиться с 15 ноября по 31 декабря.

В разговоре с «КП-Рязань» уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области Михаил Пронин отметил, что в нашем регионе, в отличие от крупных мегаполисов, власти лишь ограничили посещение ряда предприятий сферы услуг, а не приостановили их работу. И это, по его мнению, можно рассматривать в данной ситуации как позитивный момент.

- К нам обращаются предприниматели по поводу необходимости разъяснения нормативно-правовых актов, связанных с вводимыми ограничениями. В частности, вопросы вызывают режим работы, оплата работы в нерабочие дни, объявленные президентом РФ, а также порядок проверки и контроля справок и QR-кодов. Есть и другие вопросы. Для того чтобы разъяснить ситуацию, связанную с вакцинацией работников, я обратился в управление Роспотребнадзора по Рязанской области с официальным письменным запросом. Ответ должен прийти не позднее конца октября. В предстоящий период новых ограничений мы готовы предоставить бизнесу весь необходимый спектр поддержки в соответствии со своими полномочиями - это консультации, работа с заявлениями предпринимателей по отдельным вопросам, выработка предложений по совершенствованию законодательства на региональном и федеральном уровне, - рассказал Михаил Владимирович.

Как бы то ни было, но все мы должны понимать, что вводимые с 30 октября ограничения - это крайняя мера, вызванная ростом заболеваемости коронавирусом, а также нежеланием рязанцев вакцинироваться. И от того, как все мы поведем себя в эти сложные дни, как будем соблюдать рекомендации санитарных врачей и инфекционистов, во многом зависит, когда все это закончится. А пока что после года уговоров сделать прививку власти стараются максимально дискриминировать тех, кто не вакцинировался, лишая их привычных удовольствий. Поможет это или нет, совсем скоро узнаем. Главное, чтобы за это время наш малый бизнес окончательно не прогорел.

Тем временем

В полиции напоминают, что подделка или покупка QR-кодов или заменяющих их справок строго карается законом и предусматривает наказание вплоть до лишения свободы. Причем относится это как к продавцу, так и к покупателю. Еще в августе полиция возбудила уголовное дело о мелком взяточничестве против 49-летней сотрудницы одного из медучреждений. За пять тысяч рублей от пациентки врач выдала сертификат о вакцинации и внесла информацию о якобы сделанной прививке от COVID-19 в базу портала «Госуслуг». Теперь мед-работнику может грозить наказание в виде крупного штрафа (до 300 тысяч рублей) либо лишение свободы (на срок до 3 лет).

На заметку

Как получить QR-код и можно ли обойтись без него?

В Рязанской области QR-код можно получить на портале «Госуслуг». Код автоматически выдается тем, кто прошел полный курс вакцинации или официально переболел COVID-19. Под словом «официально» в данном случае подразумевается, что человек обращался в медицинскую организацию и ему был поставлен соответствующий диагноз. В случае, если вы переболели дома, не обращаясь к медикам или же вам кажется, что переболели - QR-код вам никто не выдаст.

Если по какой-то причине документа о пройденной вакцинации или перенесенной болезни на портале «Госуслуг» нет, вы можете обратиться за бумажной справкой в медицинскую организацию, в которой прививались или лечились.

В случае если вакцинация вам противопоказанна, вы можете получить справку, подтверждающую наличие медицинского отвода в организации, где наблюдаетесь. Еще раз напомним, что QR-код вы можете сохранить на телефон или же распечатать на принтере - никакой разницы нет. Главное, чтобы он у вас был.