В Рязанской области вводится система QR-кодов

В пятницу, 22 октября, губернатор Николай Любимов подписал распоряжение о введении доступа в ряд учреждений по QR-кодам.

Сообщается, что во всех школах вне зависимости от графика с 30 октября по 7 ноября объявляются каникулы. В эти же дни доступ в учреждения культуры, спорта и общественного питания будет возможен только при предъявлении QR-кода или справки, свидетельствующих о пройденной вакцинации от COVID-19. Также можно предъявить справку о перенесенной болезни. Справки подтверждаются документом, удостоверяющим личность.

МФЦ будут работать только по предварительной записи. А непосредственно с 30 октября по 7 ноября оказывать только услуги по государственной регистрации рождения и смерти, а также выдавать готовые документы по результатам предоставленных услуг.