Почта России сообщила график работы с 30 октября по 7 ноября

График работы почты изменится.

C 30 октября по 7 ноября отделения Почты России в Рязанской области будут работать по обычному графику, за исключением 3, 4 и 5 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Так, 4 ноября станет выходным днем для всех почтовых отделений, 3 ноября они закроются на час раньше, а 5 ноября офисы Почты России будут принимать клиентов по графику субботы.

В компании уточнили, что в некоторых сельских почтовых отделениях может быть установлен другой режим работы.

Так же отмечается, что почтальоны доставят пенсии и пособия по расписанию, согласованному с Рязанским региональным отделением Пенсионного фонда РФ.