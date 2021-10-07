В Рязани ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Рассказываем, кого уволят без прививки

Обязательная вакцинация от коронавируса в Рязанской области - кого могут лишить работы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

6 октября рязанское управление Роспотребнадзора ввело обязательную вакцинацию на территории региона. Коснется она представителей определенных сфер, но это список обширный.

Отмечается, что профилактические прививки должны сделать не менее 80% сотрудников, при этом первый компонент следует ввести до 1 ноября, а второй - до 1 декабря 2021 года. Работников, которые не вакцинируются до 1 декабря 2021 года, уволят (об этом чуть ниже).

Кому нужно привиться как можно скорее, чтобы не потерять работу:

- работникам торговли;

- работникам общественного питания;

- сотрудникам парикмахерских, SPA-салонов, массажных, соляриев, физкультурно-оздоровительных центров, бань и саун, фитнес-клубов, бассейнов;

- сотрудникам финансовых организаций (клиентских подразделений);

- работникам почтовой сферы;

- сотрудникам бытовых услуг, в том числе химчисток и прачечных;

- людям, занятых на общественном и коммерческом транспорте, такси;

- сотрудникам ЖКХ и энергетики;

- работникам развлекательной сферы: досуговых, зрелищных мероприятий, масстер-классов, тренингов и так далее;

- сотрудникам детских развлекательных центров, лагерей, в том числе – в парках культуры и отдыха;

- работникам кинотеатров, театров, массовых спортивных мероприятий;

- доставщикам продуктов;

- производителям пищевых продуктов;

- сотрудникам промышленных предприятий непрерывного цикла.

Кроме того, обязательной вакцинации в Рязанской области подлежат все чиновники – работники местных самоуправлений, муниципальных предприятий, госслужащие и так далее.

Согласно постановлению, от работы необходимо будет отстранить или перевести на дистанционный режим с 1 ноября тех, кто не получил ни одного компонента вакцины. С 1 декабря - отстранить всех, кто не прошел полного курса вакцинации.

Что значит отстранить от работы, главный санитарный врач Рязанской области Лариса Сараева не разъясняет, но перевести на дистанционный режим работы можно далеко не всех, например, поваров, парикмахеров, хлебопеков, водителей троллейбусов и так далее.

— Когда подобные постановления появились в других областях России, я, честно говоря, был рад, что до Рязани это не дошло, — рассказывает директор одного из рязанских салонов красоты. — Но знал, что рано или поздно введут и в Рязани. Теперь моя задача как руководителя, разъяснить сотрудникам это постановление Роспотребнадзора, а что будет в декабре - пока неизвестно. Кроме того, непонятно, как я могу перевести парикмахера на дистанционный режим работы… А губернатор или правительство Рязанской области не должны ничего издать? Есть ли ответственность за нарушение этого постановления? Непонятно.

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