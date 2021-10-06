В Рязанской области ввели обязательную вакцинацию для сотрудников целого ряда сфер

6 октября Роспотребнадзор по Рязанской области опубликовал постановление главного санитарного врача региона о проведении профилактических прививок.

В документе говорится, что нынешний уровень вакцинации области не позволяет сформировать коллективный иммунитет, поэтому вводится обязательная вакцинация населения, занятого в ряде профессий.

В список таких профессий попали:

- работники торговли;

- общественного питания;

- парикмахерских, SPA-салонов и проч.;

- финансовых организаций;

- почтовой сферы;

- люди, оказывающие бытовые услуги;

- люди, занятые на общественном транспорте;

- сотрудники ЖКХ;

- сотрудники развлекательной сферы;

- сотрудники детских центров, лагерей и проч;

- сотрудники промышленных предприятий непрерывного цикла.

С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.

Отметим, что согласно постановлению, не менее 80 процентов сотрудников организаций и предприятий должны быть вакцинированы в обязательном порядке.

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