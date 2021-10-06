В Рязанской области ввели обязательную вакцинацию для сотрудников целого ряда сфер

6 октября Роспотребнадзор по Рязанской области опубликовал постановление главного санитарного врача региона о проведении профилактических прививок.
В документе говорится, что нынешний уровень вакцинации области не позволяет сформировать коллективный иммунитет, поэтому вводится обязательная вакцинация населения, занятого в ряде профессий.
В список таких профессий попали:
- работники торговли;
- общественного питания;
- парикмахерских, SPA-салонов и проч.;
- финансовых организаций;
- почтовой сферы;
- люди, оказывающие бытовые услуги;
- люди, занятые на общественном транспорте;
- сотрудники ЖКХ;
- сотрудники развлекательной сферы;
- сотрудники детских центров, лагерей и проч;
- сотрудники промышленных предприятий непрерывного цикла.
С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.
Отметим, что согласно постановлению, не менее 80 процентов сотрудников организаций и предприятий должны быть вакцинированы в обязательном порядке.
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