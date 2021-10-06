Рязанская область обновила рекорд по количеству выявленных за сутки случаев COVID-19

В среду, 6 октября, в Рязанской области выявлено 145 новых случаев заболевания COVID-19. Это абсолютный максимум за всю пандемию. Предыдущий рекорд – 143 случая – был зафиксирован 29 декабря 2020 года и повторен 15 июля 2021 года. Таким образом, с начала пандемии коронавирус подтвердился у 43 148 рязанцев.

Поправились за сутки 182 человека. В целом за пандемию болезнь перенесли 39 438 рязанцев.

К сожалению, зафиксировано девять летальных случаев. Всего, по официальным данным, с начала пандемии жертвами COVID-19 стали 1158 жителей региона.

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