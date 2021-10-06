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Здоровье6 октября 2021 13:26

6 октября в жертвы COVID-19 в Рязанской области включили еще девять человек

В оперативной группе рассказали о возрасте и поле умерших
Источник:kp.ru
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В среду, 6 октября, Министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще у девяти человек. В оперативной группе рассказали о возрасте и поле скончавшихся.

В летальный список внесли имена пяти женщин, скончавшихся в июле – 67 лет, 68 лет, 75 лет, 77 лет, 80 лет. Кроме того, в летальном списке значатся 64-летняя и 67-летняя женщины, скончавшиеся в августе. Пополнили список и мужчины: 71 летний представитель сильного пола, умерший в июле, и 79-летний мужчина, скончавшийся в августе.

Всего, по официальным данным, жертвами пандемии в регионе стали 1158 человек.