6 октября в жертвы COVID-19 в Рязанской области включили еще девять человек

В среду, 6 октября, Министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще у девяти человек. В оперативной группе рассказали о возрасте и поле скончавшихся.

В летальный список внесли имена пяти женщин, скончавшихся в июле – 67 лет, 68 лет, 75 лет, 77 лет, 80 лет. Кроме того, в летальном списке значатся 64-летняя и 67-летняя женщины, скончавшиеся в августе. Пополнили список и мужчины: 71 летний представитель сильного пола, умерший в июле, и 79-летний мужчина, скончавшийся в августе.

Всего, по официальным данным, жертвами пандемии в регионе стали 1158 человек.