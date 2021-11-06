Рязанский губернатор выразил соболезнования в связи с кончиной главы Сапожковского района

Губернатор Рязанской области Николай Любимов выразил соболезнования в связи с кончиной главы Сапожковского района Виктора Боярченкова.

«Он был ответственным, отзывчивым и открытым человеком, не жалевшим сил для своих земляков. За годы работы Виктор Юрьевич многое сделал для развития родного края и воспитания сапожковской молодежи», - написал глава региона в социальных сетях.

Виктор Боярченков умер 5 ноября в Шиловском межмуниципальном медицинском центре в результате болезни.

Напомним, что 19 октября в возрасте 45 лет умер и.о. администрации Клепиковского района Николай Крейтин. Его похороны состоялись 21 октября с участием губернатора Николая Любимова.

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