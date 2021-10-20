Прощание с Николаем Крейтиным состоится утром 21 октября

Николай Крейтин. Фото: администрация Клепиковского района.
21 октября в Спас-Клепиках состоится прощание с главой Клепиковского района Николаем Крейтиным. Церемония пройдет с 9:00 до 10:00 у здания местной администрации (площадь Ленина, дом 1).
Николай Крейтин ушел из жизни 19 октября в возрасте 45 лет. По неподтвержденным пока данным он болел коронавирусной инфекцией. Соболезнования в связи с утратой выразил губернатор Рязанской области Николай Любимов и другие региональные руководители.
Администрацию Клепиковского района Николай Кретин возглавлял с 2016 года.
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