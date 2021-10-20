Умерший глава Клепиковского района прививался «Спутником V»

Первую прививку главе района сделали 1 февраля.

Скончавшийся 19 октября 45-летний глава Клепиковского района Николай Крейтин был привит «Спутником V». Об этом рассказывал сам чиновник на своей странице «ВКонтакте».

Так, первый компонент вакцины Крейтин получил еще 1 февраля 2021 года, а второй 24 февраля.

«Сегодня сделал прививку от коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V». Отмечу, что процесс вакцинации организован просто и понятно. Меня предупредили о правилах поведения до и после прививки», - написал глава района после первой инъекции препарата.

После получения второго компонента «Спутника», Николай Крейтин так же выложил фотографию, снабдив ее комментарием: «Чувствую себя хорошо!».

При этом заметим, что о ревакцинации, рекомендованной Минздравом через полгода после первой прививки, глава района публично не упоминал.

Напомним, по не официальным данным, чиновник умер от последствий COVID-19.