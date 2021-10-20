Губернатор Николай Любимов выразил соболезнования по поводу кончины главы Клепиковского района

Николай Владимирович Крейтин.

Во вторник, 19 октября, ушел из жизни глава администрации Клепиковского района Николай Владимирович Крейтин.

Соболезнования родным и близким выразили губернатор Рязанской области Николай Любимов, Правительство Рязанской области и центральные исполнительные органы государственной власти.

- Николай Владимирович Крейтин с 2016 года возглавлял Клепиковский район и внес большой вклад в развитие экономики и социальной сферы муниципального образования. Его отличала высокая ответственность, профессионализм, твердая гражданская позиция и умение работать с людьми, - говорится в сообщении.

По неподтвержденной информации Николай Владимирович болел коронавирусом. Ему было 45 лет.