Обратившихся к Любимову арендаторов ТЦ «Полетаевский» поддержал бизнес-омбудсмен

Уполномоченный по правам предпринимателей в Рязанской области Михаил Пронин выступил в поддержку арендаторов ТЦ «Полетаевский», которые обратились к губернатору с просьбой изменить правила допуска по QR-кодам. Как сообщил «КП-Рязань» сам бизнес-омбудсмен, он направил в региональное правительство письмо, которое касается всех ТЦ, являющихся альтернативой открытым рынкам.

Как и арендаторы «Полетаевского», Пронин предлагает организовать отдельные входы в залы, где реализуются продовольственные товары, разграничить зоны торговых площадей. Соответственно, доступ по QR-коду должен быть организован уже на границе таких зон.

«Хочу, отметить, что это нормальный процесс. Невозможно все предусмотреть в одном распоряжении, и наша задача – грамотно скорректировать правила, чтобы и предприниматели не несли больших убытков, и санитарно-эпидемиологические требования были соблюдены. В оперативной группе работают компетентные люди. Рассчитываю, что они прислушаются к нашим предложениям», - говорит Михаил Пронин.

Напомним, предприниматели указали губернатору на несправедливость распоряжения, по которому к ним доступ покупателей ограничен, а доступ в магазины вне ТЦ – нет. Это ведет к огромным убыткам арендаторов.