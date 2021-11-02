Арендаторы рязанского рынка из-за коронавирусных ограничений теряют до 80% выручки

Арендаторы торговых мест на Полетаевском рынке рассказали, что терпят огромные убытки из-за того, что в торговые залы не пускают людей без QR-кодов. Так, в разговоре с корреспондентом «КП»-Рязань» предприниматель Ирина Гаврикова, продающая на рынке молочную продукцию, призналась, что из-за ограничений они теряют до 80% от прежней выручки.

- Мы продаем товары первой необходимости, продукты питания, без которых людям не обойтись, но нас почему-то отнесли к торговым центрам. Из-за этого люди вынуждены идти в «Пятерочки» и «Магниты», где таких строгих ограничений нет. О том, что рынок закроют, нас никто не предупреждал, а ведь многие зарабатывают от процента с продаж. Людям будет не на что жить, продукты портятся, а покупателей нет, - поделилась Ирина.

И действительно, с 30 октября многие рязанцы столкнулись с тем, что не могут войти в любимые продуктовые магазины. Без QR-кодов нельзя попасть в «Ашан», «Ленту», «Глобус», «Перекресток» и еще в целый ряд продуктовых магазинов, расположенных в ТЦ. Здесь важно отметить, что во время локдауна весны 2020 года все продуктовые магазины и рынки работали как обычно, а закрыты были исключительно магазины, продающие текстиль и ширпотреб.