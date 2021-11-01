Арендаторы рязанского ТЦ «Полетаевский»: Пустите народ, они хотят к нам!

В Рязани предприниматели начали публично обращаться к властям из-за введения QR-кодов и связанных с этим убытков. Уже почувствовав последствия нового пропускного режима, через соцсети высказались продавцы и арендаторы ТЦ «Полетаевский».

«Предприниматели терпят убытки (платим аренду, товар скоропортящийся может пропасть, зарплата продавцам). Нас заранее не предупредили. Сколько народа остается без зарплаты - многие работают от процента продаж. На что им жить?», - задается вопросом рязанка Ирина Гаврикова.

Люди, работающие в «Полетаевском», считают несправедливым, что в сетевые супермаркеты доступ остался свободным, а к ним – нет.

«Пропустите народ, они хотят к нам!», - обратились они.