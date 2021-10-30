У ТЦ «Зельгросс» в Рязани произошла драка из-за введения QR-кодов

30 октября при входе в ТЦ «Зельгросс» в Рязани произошла драка. Об инциденте сообщается в паблике «Рязанский формат». По предварительным данным, причиной послужило введение QR-кодов.

«Возмущалось народу удивительно много, как будто и не слышали про введение мини-локдауна этого. Были те, кто пытался взять магазин штурмом. Один крепкий мужчина требовал тортик, а потом устроил драку. Его успокоил даже не охранник, а один из посетителей - щуплый молодой человек. Но помощь Росгвардии все равно потребовалась...» - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что при входе в ТРЦ «Виктория Плаза» требуют QR-коды и спрашивают год рождения (читать подробнее).

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