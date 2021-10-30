При входе в ТРЦ «Виктория Плаза» охрана спрашивает QR-код и год рождения

В торгово-развлекательный центр «Виктория Плаза» никого из посетителей не пропускают без масок и QR-кодов.

30 октября в рязанском торгово-развлекательный центр «Виктория Плаза» никого из посетителей не пропускают без QR-кодов. При входе в ТРЦ стоят двое охранников, которые требуют предъявить сертификаты и QR-коды.

По состоянию, на 30 октября, 19:00, охрана честно сканировала QR-код, однако документов, удостоверяющих личность, не требовала. Просила только назвать год рождения. Если год совпадал с информацией на сертификате, то человека пропускали.

В целом ТРЦ субботним вечером выглядит заметно опустевшим, видно, что многие рязанцы не горят желанием прививаться от коронавируса.

Ранее сообщалось, что в ТД «Барс на Московском» тоже не пускают без QR-код, но там достаточно показать двухмерный штрих-код, чтобы тебя пропустили (читать подробнее).

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