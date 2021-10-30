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Общество30 октября 2021 16:17

В ТЦ «Барс» в Рязани перестали впускать посетителей без QR-кодов

Охрана встречает людей и требует сертификат о вакцинации. Впрочем, не особо рьяно
Источник:kp.ru
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Пройти в торговый центр «Барс» без QR-кода не получится.

Пройти в торговый центр «Барс» без QR-кода не получится.

30 октября в торговый центр «Барс на Московском» перестали впускать без масок и QR-кодов. На входе стоят несколько охранников – мужчины и женщина. Они спрашивают сертификаты, QR-коды у всех посетителей. Кто-то бежит в машину за распечаткой, кто-то прям у входа начинает искать в госуслугах подтверждение о прохождении вакцинации от коронавируса. Много и тех, кто разворачиваются и буквально со психом уходят.

Документы, удостоверяющие личность, проверяют очень выборочно. В большинстве случаев пропускают просто, увидев заветный QR-код.

В ТЦ «Барс» в Рязани перестали впускать посетителей без QR-кодов

В ТЦ «Барс» в Рязани перестали впускать посетителей без QR-кодов

30 октября в Рязанской области официально ввели систему QR-кодов. Он необходим для доступа в учреждения культуры, спорта и общественного питания. Также в этот список добавлены бани, сауны, торговые и торгово-развлекательные центры (читать подробнее).

Продлится система QR-кодов в Рязани до 15 ноября включительно.

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