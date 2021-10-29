Задержанный за похищение 14-летней девочки в Ряжске был судим за изнасилование

В Рязанской области задержали мужчину, которого подозревают в похищении 14-летней девочки в городе Ряжске. Ранее он был неоднократно судим, в том числе - за изнасилование.

Мужчина, похитивший в Ряжске 14-летнюю девочку, ранее был неоднократно судим, в том числе – за изнасилование. Об этом сообщает СУ СК России по Рязанской области.

В настоящее время с 42-летним рецидивистом, жителем Скопинского района, работают следователи Скопинского МСО СУ СК России по Рязанской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

Все произошло 26 октября 2021 года, когда после словесного конфликта мужчина похитил в Ряжске 14-летнюю девочку. Он бросил ребенка в багажник автомобиля и уехал (читать подробнее).

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