Оперативники задержали подозреваемого в похищении 14-летней девочки в Ряжске

Сейчас с задержанным за похищение ребенка мужчиной работают следователи СК.

В Рязанской области задержали мужчину, которого подозревают в похищении 14-летней девочки в городе Ряжске. Об этом сообщили в МВД России.

«Сотрудник главного управления уголовного розыска МВД России вместе с коллегами из Рязанской области задержали подозреваемого в похищении 14-летней девочки в Ряжске. Мужчина ранее неоднократно судим, в том числе за тяжкие преступления», - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

26 октября 2021 года после словесного конфликта мужчина похитил в Ряжске 14-летнюю девочку. Он бросил ребенка в багажник автомобиля и уехал. Несовершеннолетней удалось перелезть в салон и выпрыгнуть во время движения через заднюю дверь (читать подробнее).

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