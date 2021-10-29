Оперативники задержали подозреваемого в похищении 14-летней девочки в Ряжске

Сейчас с задержанным за похищение ребенка мужчиной работают следователи СК.
В Рязанской области задержали мужчину, которого подозревают в похищении 14-летней девочки в городе Ряжске. Об этом сообщили в МВД России.
«Сотрудник главного управления уголовного розыска МВД России вместе с коллегами из Рязанской области задержали подозреваемого в похищении 14-летней девочки в Ряжске. Мужчина ранее неоднократно судим, в том числе за тяжкие преступления», - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
26 октября 2021 года после словесного конфликта мужчина похитил в Ряжске 14-летнюю девочку. Он бросил ребенка в багажник автомобиля и уехал. Несовершеннолетней удалось перелезть в салон и выпрыгнуть во время движения через заднюю дверь (читать подробнее).
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