Появилась ориентировка на мужчину, который в Ряжске похитил 14-летнюю девочку. Фото: Реальный Ряжск.

В социальных сетях появилась ориентировка на неизвестного мужчину, который 26 октября после словесного конфликта похитил в Ряжске 14-летнюю девочку. Он бросил ребенка в багажник автомобиля и уехал. Несовершеннолетней удалось перелезть в салон, и выпрыгнуть во время движения через заднюю дверь. Сейчас девочке ничего не угрожает.

Приметы подозреваемого: на виде 40 лет, рост 185 см, плотного телосложения, русые волосы, светлая щетина.

Был одет: черная болоньевая куртка, темные спортивные штаны, черные кроссовки, темный свитер.

Передвигается на машине ВАЗ 14-й модели. Темный цвет. Задних сидений частично нет (спинка), на переднем лобовом стекле - часть тонировки.

По предварительным данным, мужчину нашли, однако официальной информации к настоящему времени не появлялось.

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