Под Рязанью неизвестный похитил 14-летнюю девочку. Ребенку удалось выпрыгнуть из машины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту похищения 14-летней девочки, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

По предварительным данным, вечером 26 октября к 14-летней жительнице Ряжска на улице подошел незнакомец и во время словесного конфликта схватил девочку, бросил ее в багажник машины и увез.

Во время движения по дороге Ряжск – Нагорное ребенку удалось переместиться в салон, а потом выпрыгнуть из машины через заднюю пассажирскую дверь.

В результате происшествия у девочки на теле ссадины, однако ее здоровью ничего не угрожает.

В настоящее время следователи Скопинского МСО устанавливают личность мужчины, а также все обстоятельства преступления.

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