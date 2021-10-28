Рязанский застройщик отказался возводить 25-этажку в районе «Метропарка».
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Фирма-застройщик «Северная компания» отказалась от строительства 25-этажки в районе ЖК «Метропарк». Об этом заявила пиар-служба компании, сославшись на то, что всегда учитывает мнение рязанцев.
Рязанцы выступили против строительства 25-этажного жилого дома в районе ЖК «Метропарк» (район Московского шоссе, улицы Мервинской, включая русла рек Плетенка, Трубеж). Жители недовольны, что на месте запланированного многоуровневого парковочного комплекса и зеленой зоны разместят очередную высотку (читать подробнее).
Где все-таки установят 25-этажный дом, не сообщается, но жители «Метропарка» пока могут выдохнуть - им пообещали не закрывать вид на реку Трубеж.
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