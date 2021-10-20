Рязанцы крайне недовольны, что в районе «Метропарка» построят очередную 25-этажку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рязанцы выступили против строительства 25-этажного жилого дома в районе ЖК «Метропарк» (район Московского шоссе, улицы Мервинской, включая русла рек Плетенка, Трубеж). Соответствующее заключение опубликовала администрация Рязани.

Жители недовольны, что на месте запланированного многоуровневого парковочного комплекса и зеленой зоны разместят очередную 25-этажку от ООО «Северная компания».

По мнению людей, еще одна многоэтажка уплотнит территорию застройки, создаст транспортный коллапс, нарушит архитектурную концепцию комплексной застройки поймы реки Трубеж, приведет к ухудшению освещенности первых этажей ЖК «Метропарк 1».

Кроме того, по их мнению, территория двора уменьшится почти в два раза, а вид из окна потеряет свою привлекательность.

Но были и те, кто проект поддержали, девять человек. Все они представители следующих ООО: «Актив», «Техинвест», «Европа», ЖК «Паруса», «Стройпартнер», «Стройэнерго-Оборудование», «ЦТВ», «Мега Ресурсы», «МВ-Проект».

По итогам публичных слушаний, заключение о их результатах, протокол публичных

слушаний направили в управление градостроительства и архитектуры администрации города Рязани. В дальнейшем буумаги должны направить для подготовки проекта изменений в «Проект планировки и проект межевания территории в районе Московского шоссе, Мервинской улицы, включая русла рек Плетенка, Трубеж». А уже мэр Рязани Елена Сорокина решит, утверждать документацию по планировке территории, отклонить ее или отправить на доработку.

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