Появились новые фото из порохового цеха в Лесном сразу после пожара

Появились новые фотографии из порохового цеха на территории завода «Эластик» в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области. Снимки оказались в распоряжении Ya62.

На фотографиях видны тела погибших рабочих, которые серьезно обгорели.

На снимках видны обгоревшие тела рабочих предприятия

Место происшествия в пороховом цеху сразу после пожара.

Ранее сообщалось, что тела погибших при взрыве в пороховом цеху под Рязанью опознают с помощью ДНК. Семьям 17 жертв пожара в поселке Лесном Шиловского района обещали отдать тела для погребения в течение двух-трех дней (читать подробнее).

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