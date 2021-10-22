Момент мощного взрыва на пороховом заводе под Рязанью попал на видео

Взрыв произошел около 8 часов утра 22 октября.

Момент взрыва на территории завода «Эластик» в Рязанской области попал на видео. В результате ЧП в цехе по производству пороха в поселке Лесной погибли 16 человек. Запись, которая есть в распоряжении «КП-Рязань», сделана на видеорегистратор подъезжающего к проходной автомобиля.

Если верить выставленному на устройстве времени, взрыв произошел в 08:13 22 октября. На опубликованных кадрах видно, как столб огня поднимается ввысь не на один десяток метров.

По последней информации, в производственном помещении осуществляло свою деятельность ООО «Разряд». Ранее Ростехнадзор выявлял нарушения на предприятии. Причиной ЧП предварительно называют сбой технологического процесса.

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