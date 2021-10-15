Адвокат мамы Логуновой попросил приобщить к делу показания полиграфа федерального канала

Адвокат мамы пропавшей Елены Логуновой Максим Калинов направил очередное ходатайство в центральный аппарат СК. На этот раз он хочет запросить в бумажном виде результаты исследования Александра Логунова в программе «На самом деле» и приобщить данные результатов к материалам уголовного дела. Об этом «КП-Рязань» рассказал сам Калинов.

«На официальном сайте Первого канала было указано, что Логунов Александр не прошел исследование полиграфа и солгал, отвечая на значимые вопросы. Если следователь центрального аппарата СК откажет мне в удовлетворении данного ходатайства, то я сам лично направлю адвокатский запрос на программу», – пояснил защитник.

Кроме того, Калинов написал ходатайство о допросе конкретных лиц, обсуждавших ситуацию с исчезновением Елены Логуновой на различных форумах. По его словам, некоторые знают Логунова и пишут о нем нелицеприятные вещи.

«Я убежден, как бывший следователь, что следствию, для того, чтобы установить истину по делу, помимо оперативной работы, необходимо сосредоточить работу на допросах лиц, которым известна хоть какая-либо информация, проводить очные ставки. Именно так раскрываются преступления, совершенные в условиях неочевидности», – отметил Калинов.

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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