СК считает, что убийство 15-летнего рязанца было ритуальным

По версии СК, мальчик стал жертвой некого обряда своего бывшего отчима.

Следственный комитет озвучил главную версию убийства 15-летнего Романа Федулова под Рязанью. Пока все говорит о том, что оно было ритуальным, сообщает пресс-служба регионального управления.

Подозреваемыми по уголовному делу проходят бывший отчим, которому 52 года, и его молодая сожительница – 29-летняя женщина из Московской области.

«По версии следствия смерть мальчику причинена подозреваемыми в связи с совершением ими действий обрядово-культового характера», - рассказали в СК СКР по Рязанской области.

Тело мальчика, который пропал 8 октября из дома в поселке учхоза Стенькино, обнаружили 13 октября около 21:00 в лесу у деревни Земенки Рязанского района. Труп с признаками насильственной смерти был завален землей и мусором.

Следователи назначили судебно-медицинскую и генетическую экспертизы. Уточняется мотив и другие обстоятельства убийства. Вскоре суд решит вопрос о заключении подозреваемых под стражу.

Место, где обнаружили тело 15-летнего подростка. Фото: СУ СКР по Рязанской области.

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