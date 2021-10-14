Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия14 октября 2021 12:44

СК считает, что убийство 15-летнего рязанца было ритуальным

Тело подростка обнаружили в лесу, заваленное землей и мусором
Источник:kp.ru
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
По версии СК, мальчик стал жертвой некого обряда своего бывшего отчима.

По версии СК, мальчик стал жертвой некого обряда своего бывшего отчима.

Следственный комитет озвучил главную версию убийства 15-летнего Романа Федулова под Рязанью. Пока все говорит о том, что оно было ритуальным, сообщает пресс-служба регионального управления.

Подозреваемыми по уголовному делу проходят бывший отчим, которому 52 года, и его молодая сожительница – 29-летняя женщина из Московской области.

«По версии следствия смерть мальчику причинена подозреваемыми в связи с совершением ими действий обрядово-культового характера», - рассказали в СК СКР по Рязанской области.

Тело мальчика, который пропал 8 октября из дома в поселке учхоза Стенькино, обнаружили 13 октября около 21:00 в лесу у деревни Земенки Рязанского района. Труп с признаками насильственной смерти был завален землей и мусором.

Следователи назначили судебно-медицинскую и генетическую экспертизы. Уточняется мотив и другие обстоятельства убийства. Вскоре суд решит вопрос о заключении подозреваемых под стражу.

Место, где обнаружили тело 15-летнего подростка. Фото: СУ СКР по Рязанской области.

Место, где обнаружили тело 15-летнего подростка. Фото: СУ СКР по Рязанской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!