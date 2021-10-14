Маму Елены Логуновой и ее адвоката пытались заставить подписать бумаги о неразглашении

Маму загадочной исчезнувшей 26-летней рязанки Елены Логуновой – Наталию Кошелеву, а также ее адвоката Максима Калинов хотели заставить подписать бумаги о неразглашении. Об этом «КП-Рязань» сообщил сам Калинов.

«Следователь центрального аппарата СК РФ хотел с множественными нарушениями закона отобрать у меня и Кошелевой Наталии подписку о неразглашении данных предварительного следствия. Уверен, это было сделано для того, чтобы Наталия Кошелева не смогла обращаться за помощью в телевизионные программы, СМИ, а также к волонтерам», - заявил защитник.

По его словам, они не стали подписывать «данные подписки», так как понимают, зачем это делается.

«Кроме этого, подписки хотели отобрать с грубыми нарушениями определения Конституционного суда РФ», - подчеркнул Максим Калинов.

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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