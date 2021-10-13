В Ряжске, где строят платный путепровод, будут на время закрывать переезды

Оживленное движение через переезд на 312 километре в Ряжске. Что же в городе будет твориться после перекрытия?

Во второй половине октября и начале ноября в Ряжске будут закрывать переезды на 312 и 314 километрах. К счастью, закрывать поочередно, но есть нюансы.

По информации пресс-службы МЖД, в черте районного центра будут укладывать бесстыковой путь, и для этих работ предусмотрены следующие окна:

312 км

- 15 октября с 05:00 до 17:00;

- 05:00 18 октября до 07:00 20 октября;

- 05:00 25 октября до 07:00 27 октября.

314 км

- с 05:00 22 октября до 07:00 24 октября;

- 1, 2, 3 ноября с 05:00 до 17:00.

«Кроме того, во время закрытия одного из переездов, будет ограничено движение на другом», - добавили в МЖД, что не могло не вызвать возмущения у жителей города.

Еще один нюанс заключается в том, что в Ряжске не утихает народное недовольство по поводу строительства платного путепровода. И дело не в путепроводе как таковом, а в отсутствии адекватной бесплатной альтернативы. Ранее говорилось даже о полном закрытии переездов, но областные власти пообещали, что этому не быть, «пока не будет организован комфортный для жителей проезд».