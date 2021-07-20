Зампред рязанского правительства высказался о платном путепроводе в Ряжске

Еще в самом начале строительства вопрос о проезде жителей Ряжска начал муссироваться, но воз и ныне там. Фото из архива "КП"-Рязань".

Заместитель председателя регионального правительства Евгений Беленецкий 19 июля на своей странице ВКонтакте опубликовал пост по поводу платного путепровода в Ряжске:

«Мое мнение: проезд для жителей Ряжского района должен оставаться бесплатным. Правительство Рязанской области прорабатывает несколько вариантов разрешения этой ситуации. Что касается закрытия железнодорожных переездов на 312 км и 314 км — пока не будет организован комфортный для жителей проезд, закрытия не будет! Инвестор обязан предусмотреть бесплатный альтернативный проезд».

Напомним о том, что именно наше издание начало серию публикаций об этой животрепещущей теме для жителей рязанского райцентра.

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