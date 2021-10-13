Рязанские мусульмане соболезнуют в связи с уходом из жизни врача Фатимы Тугеевой. На фото: Фатима Тугеева с имамом-мухтасибом Рязанской области Рашидом Бултачеевым.

Духовное управление мусульман Рязанской области выразило соболезнования в связи со смертью врача-стоматолога Фатимы Ахмедовны Тугеевой.

«Скорбим по поводу смерти всеми уважаемой и любимой Фатимы Ахмедовны, выражаем соболезнования родным и близким покойной. Молим Всевышнего Аллаха о ниспослании благословения душе Фатимы ханум, о ее награждении райской обителью. Все мы принадлежим Аллаху и все мы к нему вернемся!» - говорится в некрологе.

Тугеева Фатима Ахмедовна родилась 18 июня 1927 года в Китае, где работал ее отец, а в 1932 году семья возвратилась на родину предков в Касимов, где издавна живет их древний род сейидов.

Фатима Ахмедовна внесла значительный вклад в возрождение и развитие мусульманских, культурных традиций касимовских татар. Она начала занятия по татарскому языку и культуре со школьниками в воскресной школе при мечети Касимова.

«Ее общественная деятельность была направлена на укрепление межнациональных отношений на территории Касимова», - сообщило Духовенство мусульман.

Фатима Тугеева скончалась 10 октября 2021 года на 95-м году жизни. С 1957 по 1970 годы Фатима Ахмедовна работала рентгенологом в городской Касимовской больнице, а в 1970 году стала главным врачом стоматологического отделения (читать подробнее).

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