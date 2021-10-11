В Касимове скончалась Почетный врач, стоматолог Фатима Тугеева. Фото: администрация города Касимова.

10 октября на 95-м году жизни скончалась Почетный врач Касимова Фатима Ахмедовна Тугеева, сообщает Касимовская администрация.

Фатима Ахмедовна с отличием окончила Рязанскую зубоврачебную школу и Московский медицинский стоматологический институт. С 1957 по 1970 годы работала рентгенологом в городской Касимовской больнице.

В 1970 году стала главным врачом стоматологического отделения. Под ее руководством медицинское учреждение стало одним из лучших в Рязанской области.

Кроме того, Фатима Ахмедовна занималась возрождением культурных традиций касимовских татар. Она организовала занятия по татарскому языку и культуре со школьниками в воскресной школе города.

Фатима Тугеева награждена знаком «Отличник здравоохранения», медалями «За доблестный труд в Великую Отечественную войну», «Ветеран труда».

В 2007 году Фатиме Тугеевой присвоили звание «Почетный гражданин города Касимова».

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