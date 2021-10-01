Омбудсмен о детях Елены Логуновой: Отец имеет полное право жить с детьми, и выбирать, где жить.

29 сентября в аппарат уполномоченного по правам детей Рязанской области поступило заявление от Наталии Кошелевой, мамы бесследно исчезнувшей 26-летней Елены Логуновой. В своем заявлении женщина просила проверить состояние детей (внучек), которые находятся Александром Логуновым.

— В этот же день мы поручили органам опеки проверить состояние детей. Об этом, собственно, и просила Наталия Кошелева, — комментирует «КП-Рязань» уполномоченный по защите прав детей Рязанской области Анжелика Евдокимова. — Нужно понимать, что пока мамы нет, законным представителем детей является их отец. У нас нет сведений, что он привлекается по уголовному делу об исчезновении Елены Логуновой. Сейчас уголовное дело передано в Центральный аппарат СК России. Александр Логунов – законный представитель детей. Говорить о том, что они в опасности, мы можем только после того как проверим сигнал об опасности. Но таких сигналов не поступало, поэтому отец имеет полное право жить с детьми, и выбирать, где жить.

По словам детского омбудсмена, возможно, идет спор между бабушками, но они, по закону, не являются законными представителями детей.

— Но бабушки - не законные представители в данном случае, только отец. В каком сейчас состоянии дети, проверят органы опеки. В самое ближайшее время они доложат, что с ними.

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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